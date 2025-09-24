SNIDEL×NUTMEG第二弾コレクション♡大人可愛いスポーツMIXスタイル

SNIDELとNUTMEGの人気コラボレーション第二弾が、ついにお披露目されました。1980年代からアメリカの大学やスポーツチームのライセンスグッズを手掛けてきたNUTMEGと、女性の可愛さと洗練を追求するSNIDELが融合。今回は全4型が登場し、スポーティーさの中に上品さを感じられるデザインが揃います。ストリートからフォーマルまで幅広く着こなせる新作を、いち早くチェックしてみましょう♪

SNIDEL×NUTMEG スタジャンでカレッジ気分

【UCLA別注】【NUTMEG】スタジャンは、胸元や袖・背中部分にUCLAマスコット「ジョー」や特別ロゴを大胆に施した大人のカレッジスタイル。

オーバーサイズで仕上げられており、ゆるっと羽織るだけで今季らしいシルエットに。カラーはBLK/GRN/NVYの3色、サイズは0・1展開。価格は35,200円です。

フード付きMA-1やスウェットで大人カジュアルに

ゆったりサイジングの【NUTMEG】フード付きMA-1は、IVR/GRY/BLKの3色、サイズ0・1で19,800円。ロゴ刺繍や中綿入りキルトで実用性も◎。

【NUTMEG】クロップドスウェットプルオーバーは、WHT/GRY/GRN/BRWの4色、サイズFで8,800円。短丈デザインがスタイルアップを叶えます。

さらにセットアップで着られる【NUTMEG】スウェットパンツは、同じくWHT/GRY/GRN/BRWの4色、サイズFで11,990円。ドローストリングでシルエット調整も可能です♡

SNIDEL×NUTMEGで叶える洗練ストリートスタイル

SNIDELとNUTMEGの第二弾コレクションは、スポーティーな遊び心と女性らしい上品さを兼ね備えたアイテムばかり。

スタジャンからスウェットまで揃う全4型は、秋冬のワードローブを一気にアップデートしてくれます。

2025年9月24日(水)より全国店舗やオンラインで発売されるので、ぜひ早めにチェックしてお気に入りを手に入れてください♪