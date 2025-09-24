＜パートは格下？＞「専門職は別格！」専業主婦と同じ扱いされたパートのママ、モヤる【第1話まんが】
私はサクラ。会社員の夫ケンタと、こども園に通う息子との3人暮らしです。私は接客業のパートをしているワーママ。息子が通う園にいるママたちは、バリバリ働く専門職から仕事をしていない専業主婦までさまざまです。ある朝、私が息子をこども園へ送っていくと、珍しくユリカさんに会いました。ユリカさんは医師として忙しく働いています。私は同じワーママとしてなんとなく親近感を持っていて、会うたび仲良く話をさせてもらっていました。
「これから仕事に行く」と伝えた私に、「お仕事始めたんだ」と返してきたユリカさん。私がパートしているのは知っているはずなのに……！？ まるで、パートなんて「仕事」のうちに入らないみたいな言い方です。モヤモヤしてしまいます。
顔見知りのミナさんがいたので、私は思わずグチりました。ほかのママたちも「そうなんだ」「忙しいから覚えてないんじゃない？」などと言いながら聞いてくれます。すると次の瞬間、ミナさんに思いがけないことを言われました。
ユリカさんに「これから仕事」と言ったら、最近仕事を始めたのかと勘違いされました。しかも私が困惑していると「あぁ、パートのことね」って……。もしかしたらパートは仕事じゃないと思ってる……！？
思わず顔見知りのミナさんにグチったものの、「バリバリ働いている人たちは別格」と言われてさらにショックを受けることになりました。ミナさんが使った「私たち」という言葉に私が含まれていたのにも傷つきました。パートは専業主婦と同等だと言われたみたいで、なんだか納得できません。私はモヤモヤが消えないまま、その場をあとにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「これから仕事に行く」と伝えた私に、「お仕事始めたんだ」と返してきたユリカさん。私がパートしているのは知っているはずなのに……！？ まるで、パートなんて「仕事」のうちに入らないみたいな言い方です。モヤモヤしてしまいます。
顔見知りのミナさんがいたので、私は思わずグチりました。ほかのママたちも「そうなんだ」「忙しいから覚えてないんじゃない？」などと言いながら聞いてくれます。すると次の瞬間、ミナさんに思いがけないことを言われました。
ユリカさんに「これから仕事」と言ったら、最近仕事を始めたのかと勘違いされました。しかも私が困惑していると「あぁ、パートのことね」って……。もしかしたらパートは仕事じゃないと思ってる……！？
思わず顔見知りのミナさんにグチったものの、「バリバリ働いている人たちは別格」と言われてさらにショックを受けることになりました。ミナさんが使った「私たち」という言葉に私が含まれていたのにも傷つきました。パートは専業主婦と同等だと言われたみたいで、なんだか納得できません。私はモヤモヤが消えないまま、その場をあとにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子