※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻が繋いだ電話の相手は、義妹の夫であり夫の弟のゆうやでした。夫にすべてを知られた義妹は動揺したのち、慰謝料ではなく離婚して財産分与を狙おうと開き直ります。しかしゆうやは義妹の心を読んだかのように「何か勘違いしてない？」と一言。義妹の勘違いとは…？



離婚確定

もはや頼れるのは財産だけ…！財産が…ない!?「離婚しよう」ゆうやが告げると、余裕ぶっていた義妹も汗だくに。それでも財産分与で慰謝料を支払えるからノーダメージだと考える彼女に、ゆうやは「君が期待してるほど俺に財産はない」と告げるのです。義妹が期待していたお金は、会社のもの。離婚したとしても義妹のものにはならないのです。地道に慰謝料を払っていくしかないみたい！(ぽん子)