¥Á¥§¡¦¥¸¥¦£µ£°ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×Åß¥½¥Ê¤«¤é£²£³Ç¯
¡¡´Ú¹ñ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥«¥á¥é¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤Æ»£±ÆÃæ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤Ü¤¦¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡¡£Î£ï¡¥¡¡£±¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤Ç¤âåºÎï¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¸¥¦É±¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
¡¡´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥æ¥¸¥óÌò¤ò±é¤¸Âç¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥¦¡££²£°Ç¯£µ·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó£²¡×¤Ç¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥²¥¹¥È½÷Í¥¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£