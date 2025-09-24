陸上長距離の絆記録挑戦会が２４日、東京・町田市立陸上競技場で行われ、青学大は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の選手選考の一環として出場し、エースで主将の黒田朝日（４年）が１３分３４秒０１で全体トップになった。ルーキーの神邑（かみむら）亮佑が自己ベスト記録を３１秒５６も更新する１３分４３秒９９でチーム３位と存在感を示した。

青学大とともに今季の学生駅伝で覇権を争うことになる中大、創価大の一部の有力選手も参加。中大の佐藤蓮（３年）が１３分４０秒９６で全体２位、創価大の石丸惇那（４年）が１３分４２秒１２で全体４位と好走した。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たし、今季の初戦の出雲駅伝で年度またぎの連勝を狙う青学大は、練習と選手選考を兼ねて絆記録挑戦会５０００メートルに出場。エースの黒田朝が約２０００メートルから独走。原晋監督（５８）は「やっぱり別格だ」とうなった。悠々とトップでゴールした黒田朝は「９割くらいで走りました」と冷静にレースを振り返った。

この日、青学大で出雲駅伝メンバー入りに大きくアピールした選手がルーキーの神邑亮佑だ。１４分１５秒５５だった自己ベスト記録を３０秒以上も更新する１３分４３秒９９をマークした。「この夏はしっかり練習が積めましたので、１３分４５秒くらいは出ると思っていました」と充実の表情で話した。一躍、出雲駅伝メンバー候補に浮上。「走りたいです。故障しないように気をつけて、もっと調子を上げていきたいです」と意欲的に話した。

この日、出雲駅伝のチーム登録（選手１０人）が締め切られ、７年ぶり（６大会ぶり）５度目の優勝に向けて、ほぼベストメンバーがそろった。黒田朝は「チームとして３冠を狙っています。僕は軸としてチームを引っ張っていきます」と力強く話した。

絆記録挑戦会では、出雲駅伝の登録メンバーから外れた選手も好走。熊井渓人（３年）は１３分４８秒２８、花本史龍（３年）は１４分５秒４９の自己ベストをマークした。前回の箱根駅伝で４〜６区区間賞の太田蒼生、若林宏樹、野村昭夢ら強力な世代が卒業したが、今季も戦力は充実。原晋監督（５８）は「チーム全体が良くなっています」と胸を張った。

絆記録挑戦会５０００メートルを力走した後、青学大ランナーは、普段と同じように選手寮まで７キロを軽々と走って帰っていった。

青学大の出雲駅伝登録メンバーは以下の通り。

黒田 朝日（４年）

塩出 翔太（４年）

宇田川瞬矢（４年）

鳥井 健太（３年）

小河原陽琉（２年）

飯田 翔大（２年）

安島 莉玖（２年）

折田 壮太（２年）

神邑 亮佑（１年）

椙山 一颯（１年）