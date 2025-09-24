Mrs. GREEN APPLE、6ヶ月連続新曲リリース 大森元貴「作家としての想いが変わった」
Mrs. GREEN APPLEが、28日にDigital Single「GOOD DAY」をリリースすることが決定した。
【写真あり】「爆イケやん」「鼻血ブーだわさあ」…ファン悶絶のMrs. GREEN APPLE、新アーティスト写真＋ファンの反応
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ「クスシキ」（4月5日配信）、映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」（5月2日配信）、フジテレビ系『サン！シャイン』テーマソング「breakfast」（6月4日配信）、『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』テーマソング「Carrying Happiness」（7月19日配信）、『キリン 午後の紅茶』CMソング「夏の影」（8月11日配信）、そしてこの「GOOD DAY」と、昨年の“5ヶ月連続”を上回る、バンド史上初となる“6ヶ月連続新曲リリース”が確定することとなった。
■大森元貴
6ヶ月連続リリースの6作品目。去年は5ヶ月連続だったのに。懲りずに曲を作ってるわけです。でも今作「GOOD DAY」で2025年のリリースは最後の作品になります。どうぞ楽しんでください。この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった、そんな楽曲です。
