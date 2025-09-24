万博残り3週間…9・29から『関西WEEK』阿部一二三＆阿部詩も登場【多彩プログラム・出演者一覧】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で9月29日〜10月5日に関西広域連合による『関西WEEK』が開催される。
【画像】大阪・関西万博『関西WEEK』タイムテーブル
関西の魅力を広くPRする、伝統的工芸、食文化、スポーツ、芸能、音楽、ファッション、アートなど、多彩なプログラムがそろう。
■大阪・関西万博『関西WEEK』
2025年９月29日（月）〜10月5日（日）
大阪・関西万博 ギャラリーEAST及びポップアップステージ南
無料・予約不要（万博会場への入場料は別途必要）
※一部の催事は先着順、人数制限を行う場合あり
ギャラリーEAST
現代の暮らしを彩る伝統的工芸品（伝統的工芸品の展示とワークショップ）
KANSAIリメイク＆アップサイクルEXPO（リメイクファッションショーやアップサイクル商品の販売）
KANSAI IPPIN EXPO（マンガで伝える関西の食の紹介）
ENJOY SPORTS EXPO（ニュースポーツを体験しよう）
ポップアップステージ南
9月30日（火）〜10月1日（水）
ライブペインティング＆音楽＆トークライブショー（DJ：大抜卓人、西田新 アーティスト：あきやまりか、木村耕太郎、サタケシュンスケ、末益ひろこ、ロシトロカ）
10月4日（土）
KANSAIリメイクコレクション（大倉士門）
伝統工芸の未来を語るトークセッション（清井咲希、宮崎安里、東福太郎）
10月5日（日）
アスリートトークショー（阿部一二三、阿部詩、木村敬一）
KANSI 伝統文化EXPO（嵯峨野六斎念仏保存会、因幡麒麟獅子舞の会、おまつり先生）
