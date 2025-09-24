気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組む、１話５分×４連作のショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。フィナーレ目前の11話はどんな展開に！？

■バディの女性警官を抱きしめて名前を連呼。セクハラで訴えないでください！？

警察官連続殺人事件の容疑者にされた、記憶喪失の刑事・時城（CV：石川界人）が主人公の『Jack the Reaper』。10話で時城と一緒に黒い男に刺殺されてしまった小町（CV：本渡楓）が、時城のタイムリープ先にいつものように姿を現すと、時城は安堵して小町に抱き着く。

リープ直前に死を迎えながら、館内放送で小町の苗字・涙坂の読み方が「うるるざか」だとようやく知った時城は、彼女を抱きしめながらその名前を連呼する。

「涙坂、涙坂、涙坂……！」

©ラノベアニメ製作委員会



「――ほんっとう～～に、すみませんでしたぁぁぁ！！！」

我に返り、抱き着いたことを土下座して詫びる時城。

時城「この度は大変なご迷惑を……！」

小町「そうですねぇ。いきなり抱きしめられるなんてビックリです」

時城「セクハラで訴えないでください！」

小町「え～？ どうしましょうか、お父さん以外の人にあんなことされるの初めてでしたし」

©ラノベアニメ製作委員会

「今回だけ特別に許してあげます。状況が状況ですしね」と事件の話を始めた小町に、時城は「俺をここから連れ出して証拠保管室に行かせてくれ！」と頼み込む。 詳細を話すよう迫る小町に、時城は「わかった。でも何を言っても怒って出て行ったりしないでほしい」と前置きし、自分の置かれた状況を話し始めるが……。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「俺は今タイムリープに巻き込まれてるんだ」「このままだと俺は死ぬ」「記憶喪失で事件のことは何も覚えてない」すべてを語った時城に、涙坂の反応は……？

■公園で告白の返事を促すと、お決まりの“フラれる時のセリフ”が始まり…

『傷心タイムリープ』10話ラストで、クラスメイトの和瀬（CV；坂田将吾）に想いを告げた若菜（CV：高柳知葉）。「少し、歩くか」と言う和瀬とともに夜の公園へ。

©ラノベアニメ製作委員会

和瀬「若菜は昔、どんな子どもだった？」

若菜「うーん…公園でみんなが遊んでるのを見ても『入れて』って言えないタイプかな」

和瀬「ちょっと意外だな」

昔の自分を振り返った後、「聞かせて、返事」と和瀬に告白の返事を促す若菜。

和瀬「若菜とは、高校に入ってすぐに喋るようになって、俺の中では最初に友達だと呼べるようになったのがお前だった。何回席替えをやっても、嘘みたいに隣同士になって――」

話し始めた和瀬の横で、表情を曇らせる若菜。

和瀬が話しているのは、いつも若菜を振る時に語るお決まりのセリフだったのだ。

（すごく良いことを言ってくれているように聞こえる。でも、私は知ってる。この後彼は、決まってこう言うのだ）

若菜の心の声に、和瀬の声が重なる。

「――ただ、やっぱり俺の中では友達としての感覚が強かった。これからもずっと仲のいい、異性の友達の一人だって」

©ラノベアニメ製作委員会

目を伏せる若菜。

（ダメだった。どれだけ近づいたように見えても、自分の行動を変えてみても。和瀬が私を好きになることは…）

泣き出しそうな若菜の隣で、次に和瀬が告げた言葉は意外なものだった――。

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】和瀬の言葉に、驚いて顔を上げた若菜。若菜が変え続けた自分の過去は、和瀬との関係にどんな変化をもたらしたのか――？

■カワイイ男の娘VTuberにテクニックを学べ！ 祐樹、弟子入りを志願！？

かわいい従妹を手ひどくフッた男に復讐するため、痩せて美女に変身し、惚れさせて復讐してやる！と誓った『ファムファタル育成計画』の主人公・祐樹（CV：山下大輝）。見た目だけではなく声や仕草も美女に近づけるために、山田（CV：広瀬裕也）が見せたのは、アバターを使って配信を行うVTuber“ひぐらしまわた”の動画だった。

©ラノベアニメ製作委員会

鏡（CV：熊谷健太郎）も祐樹も「普通にカワイイ」という印象を抱くが、山田は「こいつ、男。これ、ボイチェンなし」と明かす。発声のテクニックだけで女子のような声音を発しているのだ。

「この俺がノーチェックだったなんて。何より、山田に先を越されてたのが悔しい！」という鈴木（CV：白井悠介）に、山田はもともと配信者と知り合いだと明かす。

山田「連絡してみるか？」

祐樹「もっちろん！」

©ラノベアニメ製作委員会

放課後、配信者とPC画面越しにコンタクトをとる4人。そこに映し出されたのは……

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】顔バレ対策をして現れた中の人。「どうやって声出してるんですか！？ かわいくてビックリしました！」祐樹は、まわたのテクニックを伝授してほしいと頼み込む！

■市民のためのエンタメ計画、始動！……の前にさっそくイザコザ大発生！

『マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します』11話で、お忍びで出かけたパリのオペラ座からヴェルサイユに戻ったマリー（CV：ファイルーズあい）。

王太子ルイ（ＣＶ：増田俊樹）、シャルル王子（土岐隼一）、スタニスラス王子（ＣＶ：大塚剛央）３人の歌声を世界中に届けて、市民のための新しいエンタメで世界を席巻する！という壮大な計画をスタニスラスにも話す。

©ラノベアニメ製作委員会

「ずいぶん壮大な野望を抱いたものですね」と言うスタニスラスに、マリーは「殿下たちになら可能だと思うのです」と自信を見せる。

「楽しそうだもん♪」と乗り気のシャルル、「国民が喜ぶのであれば試してもいいと思っているよ」と話すルイを前に、スタニスラスも「姉上がどうしてもというのなら協力しますよ」と同意する。

「まずは２月の国王陛下のお誕生日に向けてレッスンを始めたいのですが…」と、周囲に歌声が漏れないレッスン場所を思案するマリーに、デュ・バリー夫人（CV：田澤茉純）が庭園内の離宮である「プチ・トリアノンはどうかしら。ヴェルサイユの中だけど独立した建物だし」と提案。

「決まりですね！」と離宮の一室でレッスンが始まった。

©ラノベアニメ製作委員会

マリーのピアノ伴奏で歌う３人。だが、マリーはルイ王子だけ声が聞こえないことに気づく。

（前回はこんなことなかったのに、どうして…？）

©ラノベアニメ製作委員会

【TVer】「私はそんなに目立たなくていいのだ」というルイの言葉を発端に、３人の兄弟が言い合いに…。王宮アイドル計画、一体どうなる！？

この『週刊ラノベアニメ』第11話は、９月20日深夜に放送された。

ショートアニメ4本が連続で展開される『週刊ラノベアニメ』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて放送。TVerでも無料配信。