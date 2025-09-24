【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 3ー1 セレッソ大阪（9月23日／メルカリスタジアム）

【映像】狡猾！「ファウル誘発」の一部始終

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、解説者も唸る“ファウル誘発”。してやられた格好となったセレッソ大阪のDF畠中槙之輔はイエローカードに不満を募らせた。

9月23日のJ1リーグ第31節で鹿島はC大阪が対戦し、過密日程考慮でベンチスタートとなった鈴木は後半頭から登場。さすがのクオリティーを発揮としてチームに流れを引き寄せると、64分には狡猾なプレーを見せる。

鹿島のGK早川友基が蹴ったロングフィードに、鹿島の鈴木とC大阪のDF畠中が反応。両者は落下地点に入って競り合うと、最初に畠中がヘディングでボールを触る。だが、クリアが不十分で、ボールは真上に飛ぶ。2人は一度ボールを見失うも再び競り合い、鈴木は畠中の前に入って回収しようとした瞬間、顔面を押さえて倒れ込んだ。

鈴木に顔に畠中の手が入ったと判断した主審は、即座に畠中へイエローカードを提示。だが、畠中は納得いかない様子を浮かべた。その理由を、解説・佐藤悠介氏が「うまいですよ、鈴木優磨。（畠中は）誘われた感じですよね」と解説。さらに「畠中からすると、わざと手を鈴木の顔にかけるつもりはなかったと思いますけど、どうしても手が出ますからね。手が出てくるだろう、動くだろうというところに、うまく身体を持っていった」と続け、さらに「鈴木優磨のこういう一つひとつのプレーを見ていると、ご飯何杯でもいけますね」と締めた。

この一部始終には、ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「優磨からぶつかってるやん」「自分からいったやろ」「俳優やなゆうま」「これが鈴木優磨」「顔じゃないだろ」「優磨、相手からしたら死ぬほど嫌な選手だな」「ファウルのもらい方がうますぎ」「演技かよ」「鈴木優磨うまいな。畠中は入れ替われるのを嫌がって手から出したな」「優磨のマリーシア炸裂」などと反応していた。

なお、鹿島は鈴木の活躍もあり3ー1と逆転勝利。3連勝で首位の座を守っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

