メインは5種類から選べる！秋の味覚をたっぷりと堪能できるランチビュッフェ

2025年9月1日から11月14日までコンラッド東京（東京都港区東新橋1-9-1）28階 オールデイダイニング「セリーズ」にて平日および祝日限定で「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜秋の収穫祭〜」が開催されています。

メインもデザートも大満足

北海道の秋刀魚や阿蘇の栗など全国各地の秋の味覚が勢揃い。

「のどぐろ棒寿司」や「土佐鰹のタタキと沖縄もずく」など素材そのものの美味しさが味わえるメニューや、秋刀魚と茄子をトマトコンソメで固めた「北海道産秋刀魚と茄子のプレス トマトコンソメ」など和・洋・中のメニューが楽しめます。

メインは「九州産魚介のブイヤベース」「北海道産帆立貝のポワレ 毛蟹のリゾット 雲丹のフィアンティーヌ」など5種類から選べるのも嬉しいポイント。

オイスターステーションでは生牡蠣が登場。レモンやポン酢などお好みの調味料と一緒に堪能できます。

デザートも「阿蘇栗のモンブランタルト」「能登焼き芋スイートポテト」など、秋の味覚を使用した6種類で大満足の内容です。

平日および祝日限定で提供時間は12時から13時30分（最終入店）の120分制です。

詳細は公式サイトをご確認ください。