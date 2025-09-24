国内最高峰の卓球・Tリーグ。県内の高校1年生・吉田蒼選手がプロチームと契約を結びました。会見に臨み「夢と感動を与えられるような選手になりたい」と意気込みを語りました。



カメラに向かって笑顔を見せる高校生。



新潟産業大学附属高校1年生の吉田蒼さんです。国内最高峰の卓球・Tリーグに挑みます。



吉田蒼選手

「すごいことをしたんだなというのと、率直にうれしいという気持ちが強い」





石川県を拠点とする金沢ポートと契約を結び24日、会見に臨みました。吉田蒼選手「ファンの皆様、そして石川県の地域の皆さまに夢と感動を与えられるような選手になることが目標です」吉田選手は上越市出身の15歳。高校1年生ながら18歳以下のナショナルチームに所属しています。去年はアジアユース選手権に出場し、強豪・中国を撃破し、団体優勝する快挙を成し遂げています。Tリーグは男女各6チームが年間チャンピオンを争います。県内の高校に通う選手でTリーグのチームと契約を結ぶのは初めてです。その実績、将来性が高く評価されました。金沢ポート 西東輝監督「若い選手には珍しいほどの完成度の高いプレーが特徴。将来の金沢ポートの エースになってほしいと思って考えて契約している」吉田蒼選手「1月に行われる全日本選手権でジュニアの部で優勝したいというのがまずあって、Tリーグにも出場して、しっかり勝てるように頑張っていきたい」吉田選手は引き続き高校で練習を重ねながら、チームの合宿や試合に参加するということです。