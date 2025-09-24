出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。

9月20日（土）の同番組では、一茂が「プロの腕前をカンニングしたらおいしい料理が作れるのか？」を検証する企画が放送された。

プロが作った料理を一茂がカンニングして作り、それを食べ比べてどちらが作った料理かを当てるこの企画。企画の趣旨が明かされると、一茂は「そりゃわかるでしょ。自分で作ったものを当てるって話でしょ。バカでもわかる」と呆れ顔。

【映像】「いくらなんでもバカにしすぎ！」長嶋一茂、料理企画に挑戦するが…前代未聞の展開に非難の嵐

出川も「俺らが答えるんじゃなくて、一茂さんも答えるの？」と驚き、「いくらなんでもバカにしすぎだろ！」とフォローしつつ非難の声を上げた。

さらに「自分で作ったものを俺が外したら、みんながバカにできるっていうコーナーってことだよね」と問いかける一茂に、ホランは「そうだよ」と即答。これに一茂は「なんだそりゃ！」とつっこんでいた。

今回のお題は、東京・赤坂の会員制小料理屋の人気メニュー「ホタテしゅうまい」。女将が実際に作る様子を見ながら、一茂も挑戦することに。

豚ひき肉、玉ねぎ、ホタテを使って見よう見真似で餡を作る一茂。塩を加える場面では思わず入れすぎてしまい、ホランから「少々が多い！」とダメ出しを受ける。

さらに、一生懸命シュウマイの皮で餡を包む一茂だったが、思ったような形にならず…。出川も思わず「小っちゃ」と声を漏らす。

餃子のように皮を閉じるなど、なかなかコツが掴めない一茂は「大きいのができない」とぼやく。そんななか、「足りないものに気付いた」となにやら閃いた様子で突如水溶き片栗粉を作り始め、ホランは「ここからは未知の世界」と震える。

すると一茂は、シュウマイの皮を水溶き片栗粉で4つ繋げて大きな皮を作り、巨大シュウマイを作った。まさかの展開にホランは「（皮を）繋げようとしてる!? 斬新！」と驚いていた。