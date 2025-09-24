ヒグチアイが、新曲「バランス」のMVを公開。あわせて、10月29日にリリースするニューアルバムのタイトルとアートワークを公開した。

（関連：【画像】ヒグチアイ、最新曲「バランス」MVカット＆6thアルバム『私宝主義』ジャケット）

今夏に3カ月連続で新曲をリリースした“独り言三部作”の第3弾となる本楽曲のMVは、過去があるから今がある、自分自身が“愛されたいなら愛せよ”と問いかけながら前に進む想いを映像でも表した、ノスタルジーとリアルタイムが交錯する作品に。吉村和晃（FABTONE inc.）が三部作すべてのMVで監督を務めた。

また、10月29日にリリースされるアルバムのタイトルは『私宝主義』に決定。インディーズ時代から続くオリジナルアルバムの四字熟語タイトルが今作でも継続となっている。アートワークは、求愛行動がアートディレクションを担当。“主義”という言葉と相まって、西洋美術の絵画のような艶やかで深みのある仕上がりになっている。なお、収録楽曲は追ってアナウンスされるとのことだ。

本作の初回限定盤のBlu-rayには、昨年2月に大阪 なんばHatchで開催されたワンマンライブの一部と、12月に東京国際フォーラムホールCで開催されたワンマンライブの全編が収録される。Amazonでは、ニューアルバムのリリースを記念して10月2日に配信される『Studio126 Tokyo Presents「ヒグチアイ弾き語りLIVE」』の視聴シリアルが手に入るキャンペーンも展開している。

なおヒグチアイは、メジャーデビュー記念日の11月23日より全国ツアー『ただわたしがしあわせでありますように』をスタート。チケットは、9月27日から一般発売がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）