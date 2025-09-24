■込める力加減が頭上に表示された「カリスマックス」ダンス

【動画】向井康二・深澤辰哉・佐久間大介とおじいちゃんの「カリスマックス」／老人ホームで「カリスマックス」

Snow Man公式TikTokにて向井康二・深澤辰哉・佐久間大介の「カリスマックス」ダンス動画が公開された。

奥から白髪のおじいちゃん・向井・深澤・佐久間と並んでおり、おじいちゃんの頭上には「1％」、向井の頭上には「10％」、深澤の頭上には「30％」、佐久間の頭上には「100％」と、ダンスに込める力加減が表示されている。

その数字の通りの出力で踊る四人。サビが終わると突如おじいちゃんが前に出てブレイクダンスを披露しはじめ、三人は驚き、わちゃわちゃしながらおじいちゃんを見守っている。激しいダンスを踊るおじいちゃんの頭上にはなんと「300％？？」の文字が。

ファンからは「こーじのちっちゃい動きかわいい」「ふっかだらっと踊る姿もかっこいい」「毎回さっくん全力」「おじいちゃんすごすぎｗｗ」などの声が集まっている。