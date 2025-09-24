Image: MOFT

新しいスマホを買うと、アクセサリも一新したくなりますね。iPhone 17シリーズ購入者におすすめなのが、MOFTのSnap-Onスマホスタンドです。カードケースでスマホスタンドでスマホグリップという1つ3役。スマホの背面にくっつけるタイプのカードケースは以前から使っていましたが、iPhone 15でMOFTにしてからずっとこれ。家族もこれ。毎日ガチ愛用している、ないと困るスマホアクセサリーです。

MOFT Snap-On スマホスタンド 4,480円

MagSafe対応カードケース

Image: MOFT

マグネット対応で着脱が簡単なカードケース。ケースの外側を引っ張って折りたたむと、スマホスタンド、スマホグリップにもなります。iPhone 12から最新のiPhone 17まで対応。カラバリ豊富です。公式サイトでは4,480円。

私はiPhone 15 Pro購入時から2年使っていますが、今のところ問題なし。スタンドとしてよく使う人は、折りたたむところがちぎれてくるかも…。いつも収納しているのは、免許証とクレジットカード、そしてもしものときの1万円札。これをくっつけたスマホさえあれば大抵のことは困りません。スモークターコイズを使っているのですが、次はもっと派手目な色にしよっと！

たまーにスマホから外れちゃうことがあるので気をつけましょう。とくにポケットにスマホいれる派の人は、ひっかかって落とすのに注意！ 使用するケースのデザインによっては、カードケースが収まらなくなるので、これも注意！

Image: MOFT

スタンド重視の人は、スタンドがトランスフォームするMOFT 8-in-1多機能スタンドもあります。