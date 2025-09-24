「急に肌寒くなってきた、、」となる前に！【AMERICAN HOLIC】大人の1軍♡「ロゴトップス」

半袖で過ごせる日が続いていますが、季節はもう秋。急に肌寒くなって「着る服がない……」となる前に、秋コーデにぴったりのトップスを準備しておきたいところ。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「ロゴトップス」にフォーカス。スタッフのamiさんが「人気のロゴアイテムがたくさん入ってきました」「早めにゲットしておくのがおすすめ」とリコメンドするアイテムです。大人カジュアルの相棒になりそうなロゴトップスは、本格的な秋を迎える前にぜひチェックしておいて。

コーデの幅が広がる！ 古着っぽデザインがおしゃれなロゴトップス

【AMERICAN HOLIC】「カレッジロゴクラックプリント裏毛プルオーバー」\3,490（税込）

フロントの大きなカレッジロゴが存在感を放つプルオーバー。古着のようなデザインとゆるっと着られるサイズ感、ドロップショルダーがこなれ感も演出し、1枚サラッと着るだけでサマ見え。シャツをインしたレイヤードスタイルも楽しめるので、秋コーデのバリエーションも広がりそうです。

1軍になるかも！ 主役級に着映えるサガラ刺繍ロゴトップス

【AMERICAN HOLIC】「サガラ刺繍裏毛プルオーバー」\3,990（税込）

毛糸のようなボリューム感が特徴のサガラ刺繍で、コーデに華やかさをプラスできるロゴトップス。アイキャッチなカラー配色もコーデのアクセントに。着映え力のあるロゴトップスは、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。コンパクトなシルエットなので、バギージーンズやフレアスカートの旬ボトムスとも、バランスよく着こなせそうです。

大人も取り入れやすい！ 周りと差がつくリメイク風ロゴT

【AMERICAN HOLIC】「SANDAYS ロングTシャツ」\2,290（税込）

カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代には、フロントにさりげなくデザインしたこちらのロゴTがおすすめ。「SANDAY'S」のロゴに、落書きタッチのモチーフも加えたリメイク風デザインが特徴。大人コーデに遊び心をプラスしたいときにぴったり。きれいめにも着回せるロゴTは、即戦力になりそう。

後ろ姿で魅せるロックツアーデザインロンT

【AMERICAN HOLIC】「Bright RipsロングTシャツ」\2,290（税込）

ロックツアーデザインのバックプリントで、トレンド感のあるコーデを楽しめるロンT。カラフルな色づかいも目を引き、後ろ姿も抜かりなくおしゃれ見えしそう。スエード素材のナロースカートやリブニット素材のフレアパンツなどを合わせて、秋らしい着こなしを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__a.mi.o0様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i