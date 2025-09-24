期待が大きかっただけに、落胆も大きかった。『2025バレーボール男子世界選手権』（世界バレー）での日本代表のことだ。

先のネーションズリーグ（VNL）準々決勝でポーランドにまったく歯が立たず、セットカウント0−3と完敗した男子バレーボール日本代表。今回の世界バレーでは、ランキング的にも格下のトルコとカナダに連敗。そのうえ、2試合とも1セットも取れなかった。最終戦のリビアには勝ったものの、予選敗退となった。

この結果を受け、Xでは

《2連敗って昔の弱い日本代表に逆戻りしたん?》

《オリンピックもズタボロだったし極めて妥当な結果》

など、がっかりするとともに、批判的な声があがっている。そうしたなか、ファンから注目が集まっているのは“映画化”の話題にほかならない。

「2026年1月9日より全国の劇場で、男子代表に密着した記録映画が公開されることとなりました（タイトルは未定）。2025年5月の代表招集から、6月のVNL、そして9月におこなわれた『世界バレー』まで、シーズンを通して完全密着した内容となっているそうです。国内での男子バレー人気を考えると、かなりの集客を見込めるのではないでしょうか」（スポーツライター）

この報道に、Xでは

《密着ってだけでワクワクする》

《これは気になるなリアルな舞台裏が見れそうで楽しみ》

《ドキュメンタリー映画って何ですか!! 絶対観に行くし、そのために生きるし、絶対泣くやつやん》

と、歓喜する人たちが多い。しかし、なかには

《世界バレーでストレートで予選敗退してるくせにドキュメンタリー映画、練習しろよwww》

と、手厳しい声も見受けられた。

「主将の石川祐希や高橋藍は、ファッション誌のモデルを務めたり、CMに出演したりと、コートを離れての活躍も多いんです。彼らの人気は男子バレーの人気向上に貢献していますが、日本バレーを応援してきた一部ファンから『もっとバレーに打ち込め』と、愛のムチともとれる声があがっています」（前出・スポーツライター）

さまざまなファン層を納得させるには、結局は、結果を出すしかないということだ。