「ロッテ５−０西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

負ければ最下位が決定するロッテが勝利。今季最長タイとなる４度目の３連勝を飾った。

先発の木村が七回１死までパーフェクトに抑える圧巻の投球。滝沢に右前打を浴びて、佐々木朗希の２０歳５カ月を更新する２０歳３カ月での快挙は逃したが、その後も冷静に後続を断った。

自己最長の８回、自己最多の１０７球を投げて２安打無失点。さらに九回もマウンドへ向かうとスタンドから大きな拍手がわき起こった。球威は衰えず、２死から安打を許したものの２７個目のアウトを奪ってプロ初完封。チームにとっても３戦連続の完封勝利で、７月２日の楽天戦（楽天モ）以来の３勝目、ＺＯＺＯマリン初勝利を飾った。

「まだいけるかと言われて『行かせて下さい』と言いました」と木村。「この１勝というのは自分にとっても大きいものになるので、これを自信にして頑張っていきたい」と力を込めた。

９月に入ってからの２試合は大量失点しての２連敗を喫していた。「自分の投球をすることを第一に考えて、前回悔しい思いをしているので、やり返す気持ちで頑張ります」と誓ってのマウンド。先発転向後は最短でも中１１日で登板していたが、この日は初の中７日で上々の結果を残した。

打線は二回に池田の五号ソロで先制。「積極的にいくことができました。先制点を取ることができて良かったです」。五回は１死満塁から岡の２点適時打で加点した。「前の打席でやられていたのでなんとかこの打席ではランナーを還したいと思っていました」と援護を喜んだ。

六回には西川の左線適時二塁打などで２点を追加した。「打ったのは、シンカーです。サブローさんに絶対打てと言われたので打ちました！」とコメント。西川は８度目の猛打賞。この日２本目の二塁打で、二塁打数を２７本とし、リーグ新人３位とした。