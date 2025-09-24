中華菓子を購入する来場者＝２４日、横浜高島屋

横浜市内にある商店街の自慢の食品を集めたイベント「Ｌｏｖｅ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」が２４日、横浜高島屋（横浜市西区）で始まった。本格的な中華料理から手土産に人気のスイーツまで各商店街の逸品を取りそろえている。３０日まで。前後半制で、２８日に店舗が入れ替わる。

前半グループの参加店は９商店街の１２店。天王町商店街（保土ケ谷区）のカツサンドや和田町商店街（同区）の焼き菓子、鶴見銀座商店街（鶴見区）の天然羊腸を使ったソーセージなどが並んでいる。

初参加となった横浜中華街（中区）の「横浜大飯店」は中華菓子を紹介した。一押しは、生クリームと卵をふんだんに使ったカスタードが売りのエッグタルト。同店の保坂弘美さん（６１）は「毎日お買い上げになるお客さまもいるおすすめの品」とＰＲしている。

テレビドラマ「孤独のグルメ」に登場した横浜中華街の中華料理店「南粤美食（なんえつびしょく）」も出品している。総菜を購入した５０代の主婦は「実際の店舗は大行列と聞いているから、駅に近い百貨店で買えるのはありがたい」と笑顔を見せた。

毎年恒例で１０回目。高島屋の担当者は「商店街の魅力と味に触れて、実際の店舗にも足を運んでほしい」と呼びかけている。