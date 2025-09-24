ÂçÄÍ»á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÈÀîÀ¥¤òÀä»¿¡ª¡Ö¤¤¤¤³èÌö¤¹¤ë¡×
¡ü ³ÚÅ· 3 ¡Ý 8 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã23²óÀï¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ä
¡¡TBC¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿24Æü¤Î¡Ø³ÚÅ·¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÄÍ¸÷Æó»á¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÀîÀ¥¹¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ»á¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£ÆÃ¤ËËÒ¸¶Áª¼ê¡¢ÀîÀ¥Áª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¾õ¶·¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÄÍ»á¤Ï¡ÖÀîÀ¥Áª¼ê¤È¤«ËÒ¸¶Áª¼ê¤¬Âç¹¥¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤¤¤¤³èÌö¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5¡Ý1¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÀîÀ¥¤¬»°ÎÝÀþ¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÂçÄÍ»á¤Ï¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Ð¥ó¥È¡£ºÇ¹â¤Î¥Ð¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õ¶·¡¢ÆâÌî¤¬Å·Á³¼Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§TBC POWERFUL BASEBALL¡Ë