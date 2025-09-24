病院に連れて行かれると察した猫さんが、全力の抵抗を見せて…？まさかの必死すぎる姿が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となった投稿は記事執筆時点で6.3万回再生を突破し、「可愛いが過ぎるでしょ笑」「たまらんな永遠リピしちゃう」「いやぁーあって絶対言ってる！！」「思った以上に全力抵抗で笑った」といったコメントが寄せられました。

【動画：病院に行きたくなさすぎて……連れていかれることを察した三毛猫が次の瞬間→『可愛すぎる行動』】

キャリーに入ってもらおうと…

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、三毛猫の「ベル」ちゃんが見せた必死すぎるまさかの姿。この日ベルちゃんは予防接種を受けるため、約1年ぶりに病院に行くことになっていたといいます。

階段にいたベルちゃんに開いたキャリーを差し出してみると、この時点ではまだ病院だと気づいていないのか、キャリーの匂いをクンクンと嗅いでいたそう。

ところが、飼い主さんが体に手を回すと、瞬時に病院だと察してしまったようで…。

必死すぎる！

ベルちゃんは両前足で階段にしっかりとしがみつくと、「いやー」と言っているようにしか聞こえない鳴き声を上げながら全力で抵抗！「行きたくない！」と必死な様子のベルちゃんには申し訳ないのですが、思わず笑ってしまうほどの可愛らしさです。

無理やりにならない程度の力で飼い主さんが引っ張っても、離すまいと必死にしがみついていたというベルちゃん。しかし、ずっとしがみついていられるはずもなく、キャリーに入れられてしまったベルちゃんは、ついに病院へ。

荒ぶるベルちゃん

看護師さんにぎゅっと抱きしめてもらいながら注射も頑張ってくれたというベルちゃんですが、行きも帰りも不安そうに鳴き続けるなど、かなり嫌がっていたそう。帰宅後も注射をした箇所が気になるようで、毛づくろいをしていたといいます。

その後、近づいてきたティガーくんに強烈な「シャー！」を炸裂させていたり、ヤケ食いのようにご飯を食べていたり。気持ちが落ち着くまで、しばらく荒ぶっていたベルちゃんなのでした。

投稿には「階段にしがみつくなんて超絶きゅんなんですが！！！」「あまりにも可愛すぎるでしょww笑顔になるよこんなのw」「絵に描いたような嫌がり方で草」「全力抵抗かわいすぎて何度もループしちゃう笑」「怖くても頑張ったベルちゃん偉い」「病院頑張ったね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、猫さんたちと飼い主さんのにぎやかな日常の様子が投稿されています。紅一点のベルちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。