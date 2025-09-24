《新作》なんっっって可愛いのーーーッ♡【サーティワン】終売前に急げ！「コラボ商品」

季節のフレーバーや人気キャラクターとのコラボアイスが話題の【サーティーワン】から、不二家のペコちゃんとコラボした「新商品」が登場！ 新作フレーバーは予想以上の売れ行きで一時的に品切れになっているそうですが、10月上旬より再開予定とのことなのでぜひチェックしてみてください。

かわいすぎて選べない！？「ペコちゃんコラボ」

9 / 4よりスタートしたペコちゃんコラボシリーズ「Peko with ICE CREAM」。限定アイスには、不二家の大人気お菓子・ミルキーをアイスクリームにしたフレーバーと、31で人気の「ポッピングシャワー」とミルキー風味フレーバーを組み合わせた2種類がラインアップ。さらに生ミルキー付きのサンデー・ミルキー風デザインの巾着ランチバッグ & ペコちゃんフェイスの保冷剤がついたアイスクリームセットなどさまざまなコラボ商品が登場しています。

ミルキーづくし「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「こんな可愛いと食べられないよー」と大興奮のこちらは「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」。スモールサイズのアイスをホイップクリームやカラースプレーでデコレーション。さらにペコちゃんフェイスのチョコレートと生ミルキーもトッピングされています。Haruさんいわく、生ミルキーは通常のミルキーと違い「口に入れた瞬間トローっととろけるのがたまらなく美味しかった」のだそう。スモールサイズのアイスなので、甘いものを少しだけ食べたいときにもおすすめ。お値段は\580（税込）です。

カップは2種類から選択可能「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」

ペコちゃんコラボのアイスを満喫したいという方にぴったりなのが、こちらの「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」です。好きなアイスが2つ楽しめます。レポーターHaruさんによると「レトロな洋菓子店」風のデザインと「ミルキーの包み紙」のようなデザインの2種類からカップを選べるそう。イチオシフレーバーは、トロッと濃厚な味わいの「ミルキーミルキー」と、ミルキーとポッピングシャワーを合わせた「ポッピングミルキー」だそう。お値段は\510（税込）です。

公式サイトによると、ペコちゃんコラボの限定フレーバー2種は一時的に品切れとのこと。10月上旬に販売が再開するそうなので、チェックしてみてください。

会員限定のおまけ！「生ミルキー & ペコちゃんステッカー」

レポーターHaruさんによると、「31Clubアプリ会員」に登録してペコちゃん & ポコちゃんダブルカップを購入すると「生ミルキー」がもらえるそう。会計時にアプリ画面を見せるだけでOKとのことなのでお見逃しなく！ さらに、Haruさんは数量限定の「コラボ限定ステッカー」ももらえたそう。全部で4種類あるとのことなので、コラボアイスを購入するときにはお店で確認してみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A