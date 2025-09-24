敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打無失点、8奪三振と力投した。しかしチームは9回に4-5でサヨナラ負け。9回のピンチで突如飛び出した相手の奇策には、ネット上の日本ファンも思わず目を奪われていた。

注目を浴びたのは、4-3とドジャースが1点リードした9回1死二、三塁の場面。5番手で登板したスコットが投じた2球目だった。相手の9番バロッサは、意表を突くようにバントの構えに。スクイズで同点を狙ったが、ボールはラインを越えてファウルになった。

MLBでは珍しい奇策が飛び出したこの場面が話題に。ネット上の日本ファンから「バントにスクイズとかメジャーで見るとは」「スリーバントからのスクイズ 高校野球見てるみたい」「完全に頭入ってなかったな」「おーースモールベースボール！」「スクイズでヒュッてなった」などと、驚きの反応が並んでいた。

スクイズに失敗したダイヤモンドバックスだったが、続く3球目を左犠飛とし、同点のランナーが生還。さらに次打者のペルドモが2死二塁から決勝サヨナラ打を放ち、劇的な逆転勝ち。救援陣が打たれたドジャースは、好投した大谷の勝利も消える悪夢の敗戦となった。



（THE ANSWER編集部）