お外で雨宿りしていた野良猫ちゃんと次第に距離が近づいていき、気が付けば…？あまりにも自然な流れに感動すると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で65万再生を突破し、「猫がここを選んだって感じで好き」「良き方の家族になれてよかった」といった声があがりました。

【動画：『雨宿りをしていた野良猫』と仲良くなっていって…】

ぬこくんとの出会い

TikTokアカウント「@nukosukekagishippo」に投稿されたのは、キジ白の「ぬこ」くんが、家猫になるまでをまとめた動画。

初めて出会った日、ぬこくんは外の階段の下で雨宿りをしていたそう。それが次の日には、勝手にウッドデッキでくつろいでいたのだとか。その表情は、まるで自宅でくつろいでいるかのようだったといいます。

あっという間に馴染みました

ご飯をあげたら毎日来るようになったため、保護主さんは段ボールを用意してあげたそう。ぬこくんは保護主さんの帰りをウッドデッキで待つようになったのだとか。

お外に新しいお家を用意してもらったぬこくんは、家の中に入りたがるように。そこで、お家に入れてみると、なんと爆睡してしまったのだそう。生まれた時から家猫だったのではないかと思うほど馴染んでいるその姿に、保護主さんへの信頼の高さが伺えます。

すっかり家猫に♡

お家の中に定位置ができ、お外に置いてあったお家も室内に入れてもらい、いつの間にか完全に家猫になったぬこくん。こたつの快適さを覚えたぬこくんは、ストーブも大好きになり、冬にはストーブの真ん前を陣取って、気持ちよさそうにお昼寝をしていたといいます。

もはや生まれた時から家猫だったのではと思うほど馴染んだぬこくんは、保護主さんが大好きで、お風呂まで様子見にくるようになったのだそう。幸せになれるお家を自分で見つけ出したぬこくんを、尊敬せずにはいられません。

この心温まる家族の歴史に、動画の視聴者からは「キジシロちゃん可愛すぎる、、、物件選び上手だね、、！！暖かいお部屋でしあわせになってね」「どんどん綺麗になって行って素敵な人なんだなと♡」「前世からの繋がりでずっと探していたのかも」「幸せそうなお顔♡安心しきって、生まれた頃からずっと家にいるような感じですね」「なんかもう家族になるべくして成ったって感じですね」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「@nukosukekagishippo」では、ぬこくんの他に、「チョビ」ちゃんと「茶々」ちゃん、そして新入りの黒猫「クロ」ちゃんの、クスッと笑える日常の様子を収めた動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@nukosukekagishippo」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。