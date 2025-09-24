タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏（23）がこのほど「ヤングアニマルWeb」（白泉社）に登場。夏を感じる「王道」ど真ん中の水着グラビアを披露した。



【写真】「マシュマロ」全開！ピュアだけでは終わらない

森脇は12日発売の「ヤングアニマル」（白泉社）で表紙と巻頭グラビアを飾っていた。「ヤングアニマルWeb」では、同誌で泣く泣く掲載を見送った珠玉のカットが掲載された。3種類以上の水着を着用し、プールサイドでちゃぷちゃぷするカットが多数公開。胸元からは自慢のマシュマロボディを覗かせた。担当者は「太陽みたいに明るく、ちょっぴり天然な梨々夏ちゃんが可愛すぎる♡梨々夏ちゃんと過ごした夏は、まるで青春のワンシーンの記憶♪」と告知した。



森脇は、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が手がける人気YouTubeチャンネル「NOBROCK TV」に登場したことで、知名度が爆増。主に芸人と佐久間氏が仕掛けるドッキリ企画に登場し、そのピュアすぎる反応で人気を集めている。また最近では、抜群の美貌とプロポーションを生かしたグラビアでも活躍している。



（よろず～ニュース編集部）