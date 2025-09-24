天海祐希、吉永小百合からの言葉に感激「泣いちゃうからやめてください」
女優の吉永小百合と天海祐希が24日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』完成披露試写会に、共演の佐藤浩市、のん、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督と共に出席。天海が吉永からの言葉に感激する場面があった。
【写真】吉永小百合＆天海祐希、本当に仲良し！
本作は、日本を代表する女性登山家・田部井淳子の実話をもとに、エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けたその勇壮な生涯を描く。田部井の世界初女性エベレスト登頂から50周年となる10月31日に公開される。
主人公・多部純子を演じるのは、今作で映画出演124本目となり、日本映画界を牽引する俳優・吉永。純子を支える夫・正明を佐藤が演じる。純子の盟友であり、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子役には、吉永と映画『最高の人生の見つけ方』以来6年ぶりのタッグとなる天海。青年期の純子役をのんが演じる。
純子を演じた吉永は、過去に田部井淳子さんに会ったことを振り返り「そのときに、本当に明るくて前向きな姿勢にもびっくりしましたし『こんなふうに生きられたらどんなにいいだろう、私も淳子さんのように生きたい』と思いました」としみじみ。「その力というか、決断力はやはり山に登るときもすごく必要だったと思います」と口にし「淳子さんのように、一歩一歩前へ、という言葉を忘れずに前に歩いていけたらと思っております」と言葉に力を込めた。
今回で三度目の共演となる吉永と天海。今回は親友役ということで、吉永は「今回、天海さんに出演していただいて感謝感謝なんですけど、私にとって親友以上で、素晴らしい力強い存在なんです。だからいつも頼っていますし、これからもまたチャンスがあったらぜひぜひご一緒させてください」とほほ笑んだ。
天海は「泣いちゃうからやめてください」と感激し「吉永さんとご一緒したいという方はたくさんいらっしゃるでしょうに、3回もご一緒させていただけて、こんなにありがたいことはない」としみじみ。続けて「こうしてずっと小百合さんの役を見つめ続ける役をやらせていただいて、こんなにありがたいことはないな、と思いながら大事に大事に1シーンずつ演じました」と振り返り「その思いが見てくださる方に伝わるといいなと思っています」とアピールした。
映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、10月31日より全国公開。
