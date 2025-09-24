ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターズのグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「シナモロール×=LOVE Lぬいぐるみ」を紹介します！

セガプライズ サンリオ「シナモロール×=LOVE Lぬいぐるみ」

© YOANI © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662383

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約34×18×27cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、人気アイドルグループ「=LOVE」と「シナモロール」がコラボレーションした大きなぬいぐるみが登場。

「=LOVE」のロゴが入った大きなハートを抱える「シナモロール」がデザインされています。

瞳の中にハートを浮かべ、ちょこんとお座りする姿がとってもキュートです☆

また、ほっぺや両耳にもハートがあしらわれているのもポイント。

「シナモロール」のかわいい表情に癒やされること間違いなしのコラボグッズです☆

「=LOVE」と「シナモロール」がコラボした、ディスプレイにぴったりなプライズ。

セガプライズの「シナモロール×=LOVE Lぬいぐるみ」は、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロゴ入りハートを抱きしめる姿！セガプライズ サンリオ「シナモロール×=LOVE Lぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.