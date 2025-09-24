NEXZ・HARU＆SO GEON＆SEITA、胸キュンな「あ〜ん」選手権 メンバーの熱い絆トークも展開
MBSテレビは、グローバルグループ・NEXZの冠番組『NEXZとCafeへ』（関西ローカル）を30日深夜0時26分から4週連続で放送する。
【写真】おそろいのエプロンを着用！落ち着いた雰囲気のNEXZ
リーダーのTOMOYAから関西初の冠番組の知らせを受け喜ぶNEXZ。まずは関西出身のメンバーが3グループに振り分けられ、大阪で今話題のカフェを巡る。そこで得たスイーツの知識をもとに7人で力を合わせて、最強オリジナルスイーツ作りに挑戦する。関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」のバームクーヘンとのコラボも決定していると番組の企画内容が明かされたメンバーは興奮する。NEXZのメンバー全員で何度も試作・試食を繰り返しながら 至極のバームクーヘンを開発する。
第１回目となる今回のロケではHARU・SO GEON・SEITAチームが大阪松屋町にあるチョコレート専門店「エクチュア」を訪れる。そこでさっそく、パフェを持って店内を忙しく駆け巡る店員を発見。そのパフェとは、SNSでいま話題のなんと“賞味期限が10秒”という「オリジナルパフェ」。1口食べてそのあまりの美味しさに目を丸くした3人は「今まで食べてきたチョコと全く違う！」と感動する。
さらにこの店の名物チョコレートケーキを賭けてゲームに挑戦する3人。その名も「NEX2Y（NEXZのファンの総称）勝手にあ〜ん選手権」。カメラの向こうにいるファンに、誰が1番キュンキュンさせる「あ〜ん」ができるのかを競い合う。個性豊かなメンバーの「あ〜ん」に笑いの渦が起こる。
また、コースターの裏に書かれたトークテーマについて語る、というルールの“コースタートーク”のコーナーでは、HARUからSO GEONとSEITAのふたりに伝えたかったという、ある想いをテレビの前で初告白する。メンバーの熱い絆がうかがえる。
また、24日から27日まで、4日連続でTVerで限定動画を配信。ロケを終えたNEXZのメンバーへのインタビューや、ロケ場所に向かう間の3グループそれぞれの会話を収録している。
