真面目な女性はモテない？しっかり者女子大生と世話が焼ける中国人留学生、真逆な2人の純愛物語【書評】
【漫画】本編を読む
なんでもそつなくこなす「できる女性」は、同性から見れば憧れの存在だ。しかし、異性からは「可愛げがない」と言われてしまうこともある。恋愛において、勤勉さは不要なのだろうか……。そんな悩みを持つ真面目な女性に送りたい物語がここにある。
『ヤン先輩はひとりで生きていけない』（soon茶/スクウェア・エニックス）は、真面目で努力家の女子大生、優雨（ゆう）と子犬系中国人留学生ヤンによる純粋ラブストーリーだ。しっかり者である優雨は、誰かにとっての一番になるための努力を怠らない。しかし、男子からは「可愛げがない」と評価されるばかりで悩んでいた。そんなある日、美形で親しみある中国人留学生ヤンと出会うが、彼にはとある秘密があった。ひとりで生きていける優雨と、ひとりでは生きていけないヤン。不思議な関係を築いていく2人の姿が描かれる。
仕事や勉強など、なんでも真面目にこなす女性は、世の中にはたくさんいるだろう。優雨自身、真面目である自分が好きなのだが、男子からは良く思われないことが多いようだ。誰かに愛されたい。でも、自分らしさは捨てたくない。そんな悩みに、思わず共感してしまう。
女子大生×年上留学生という設定で、「真面目な女はモテない」という定説を覆していく本作は、現代女子が共感しやすいラブストーリーとしても秀逸だ。真逆な2人の距離が縮まっていく様子は、じれったくも心温まる。恋の行方だけでなく、優雨の成長や葛藤にも注目したい。
文＝ネゴト/ながた