きょう午前、東京・江戸川区で外国籍の飲食店従業員3人が覆面の2人組に催涙スプレーのようなものを吹きかけられ、けがをしました。被害にあった従業員が取材に応じました。

きょう午前10時すぎ、江戸川区東小岩のデリバリー専門の飲食店前の路上で、「お店の人が覆面の人物に催涙スプレーをかけられた」と通報がありました。

警視庁によりますと、買い出しから車で戻ってきた外国籍の従業員の男女2人（30代）と店舗の前にいた男性従業員に対し、覆面の2人組が催涙スプレーのようなものを無言で噴射したということです。

従業員3人は目の痛みを訴え、病院に運ばれましたが、軽傷です。

被害にあった男性従業員

「裏に走ってスプレーをシュシュシュってして。（Q.どんなふうになりました？）目があかない、赤くなりました。（Q.事件を受けてどう思いますか？）びっくりした。怖い」

2人組は覆面に上下黒っぽい服装で、現場から車で逃走していて、警視庁が傷害事件として行方を追っています。

今月19日には同じ江戸川区で男性が催涙スプレーを噴射され、現金を奪われそうになる事件も発生しています。