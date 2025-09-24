双子出産まであと少し！中川翔子、これまでの体調＆メンタルの変化を明かす「男性たちにも知ってもらいたい」

9月24日、双子の出産を目前に控えた中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】共感の声が続々と寄せられている“ホルモンの影響”イラストも公開

23日の投稿で、「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました、、」「みなさん、ホルモンのせい！で 体調変化したことありますか？あまりにも個人差があるから わたしの場合は、で絵にしました」などと綴りつつ、身体の変化を感じたことなどについてのイラストを披露していた中川。

この流れで、翌24日の投稿では、「眠れないから絵日記描いたよ きのうのつづき！ホルモンのせいで起きる身体や心変化！」だとして、“個人差がある”と添えたイラストを公開し、「メンタル情緒不安定になりいっぱい泣いたりしたなぁ」「でもだから優しくしてもらえたらしみるんだよね」「男性たちにも知ってもらいたい大変な変化たちです」と明かした。

また、「いよいよ名前の候補絞られてきた！けど画数で決まらない、、ひびきは気に入ってるけど漢字決まらなすぎる」と子供たちの名前についても触れ、大きなお腹に手を添えて笑顔を見せる近況ショットも掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「絵日記、楽しみにしてます！」「わかります！！」「共感しかない」「本にしてほしいなー」といった中川のイラストに対する声や、「もうすぐ会えるね」「あと少し！頑張れ」「無事に出産できるよう、祈っています」といった応援のコメントなどが寄せられている。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には妊娠を発表。妊娠中の双子は男の子だという。