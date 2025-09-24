◆パ・リーグ 楽天２―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）

ソフトバンクが快勝で優勝へのマジックナンバーを４とした。１４安打８得点と打線がつながり、連敗を４でストップ。最短でのリーグ優勝決定は２６日だ。

初回から主導権を奪った。今季初の１番に起用された柳田が右翼線二塁打。５試合ぶりに２番に入った近藤が右前打、５月２２日以来の３番・栗原が一塁内野安打で続いた。無死満塁から２点を先取。２試合連続の完封負けを喫していたチームはオリックス４連戦では計６度の満塁で無得点に終わったが、呪縛を解いて波に乗った。２回に川瀬の適時打で追加点。中盤も打線がつながった。

柳田は初回の二塁打が右けい骨の骨挫傷から復帰後３試合、９打席目での初安打。４回に遊ゴロ野選で打点を挙げると、６回無死一、二塁でも得点につながる右前打を放った。初めて左翼の守備にもつき、２安打１打点。代わって３試合ぶりにＤＨに戻った近藤も３安打２打点と躍動した。モイネロは７回４安打１失点で自己最多の１２勝目。白星が有原、大関に並ぶチーム最多タイとなった。