»³ÅÄË®»Ò¡¡Á´À¹´ü¤Î·î¼ý¡Ö£±²¯¤°¤é¤¤¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡ÄÍÌ¾¿Í¤Î¼ÂÌ¾µó¤²¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¤¬£²£´Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¸½¶â£²£°£°Ëü±ß¤òÆþ¤ì»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¤È¤ÎÅÁÀâ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¡¼¥É¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡Ö¡ÊËü»¥¤¬¡Ë£±£°£°¤º¤Ä¥¯¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£±¦¤Ë£±£°£°¡¢º¸¤Ë£±£°£°Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú²°¤È¤«Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¿´ÇÛ¤Ë¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤È¤«¤¬£±Ëç¤È¤«£²Ëç¼è¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªµëÎÁ¤¬¼êÅÏ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤À¤«¤é¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»³ÅÄ¡£
¡¡Åö»þ¤Î·î¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¤·¤Ï¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤±¤É¤Í¡££±²¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢·î¼ý¤Í¡×¤ÈÁ´À¹´ü¤Î¶â³Û¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö·î¼ý¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡ÖÇ¯¼ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¸½¶âÊ§¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î»æÂÞ¤È¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤â¡¢¡Ê¥³¥ó¥È¡ËÀÖ¿®¹æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤«¤â¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£