人気ロックバンド「Hi-STANDARD」のギター・横山健（55）とボーカル・難波章浩（55）が24日、所属レーベル「PIZZA OF DEATH RECORDS」のYouTubeチャンネルで緊急生配信を行い、新ドラマー加入を発表した。

都内のリハーサルスタジオから横山と難波が生配信を実施。これまでの活動や、ドラマー・恒岡章さんの死去後に抱えていたつらい心境を振り返った。

その中で、難波は「苦しい時期に凄い連絡をくれて。“俺はそばにいますよ。何でも言ってください”って言ってくれた人間がいたんだよ」と明かし、その支えてくれた人物が、バンドの新メンバーとして正式に加入することを発表。「ハイスタの正式メンバーを紹介します。The BONEZのZAXくんです」と新ドラマーを紹介した。

スタジオに登場したZAXは「一生懸命戦わせてもらいます。よろしくです！」と笑顔であいさつ。ZAXは、自身が所属するロックバンド「The BONEZ」との掛け持ちになることについても言及し「BONEZもハイスタも全力で行きますので。フルマックスで行きますので、よろしくお願いします！」と力強く語った。

Hi-STANDARDは、インディーズで自主制作したアルバムが国内外で100万超えの大ヒット。90年代ごろに若者の間で社会現象を巻き起こした。

23年2月に、ドラムの恒岡章（つねおか・あきら）さんが死去。これを受けてメンバーの横山と難波は連名で「Hi-STANDARDの今後については二人でよく話し、続けていくことに決めました。形はどうなるかはまだわかりません、これも少しずつになるかもしれないですが、前に進んで行くことにしました」とする声明を発表した。同年7月には、新たなドラマーを一般公募する方針を示していた。