たった一本、LINEを送るだけなのに。飲み会後の“連絡なし夫”に、妻の怒り【ママリ】

夫からの連絡が途絶えたときの不安

旦那飲み会。

帰るね！報告から2時間。

既読無視。

現状報告なし。

ありえる？ 出典：

qa.mamari.jp

気軽に連絡が取り合える便利なLINEですが、便利なはずなのに連絡がないとモヤモヤしてしまいますよね。そんなモヤモヤの相手は、実は一番の身近な夫なケースも。飲み会後のLINEに、モヤモヤを募らすママの投稿をご紹介します。あなたならどう対応しますか？

飲み会から帰ると夫から連絡があったきり、その後2時間も音信不通――。日本といえど事件や事故の可能性もゼロではなく、「どこかで倒れていないか」と不安がよぎるのは自然なことです。



もちろん、夫の普段の様子やこれまでの行動パターンによって受け止め方は変わるでしょう。しかし、この状況だけを切り取れば、心配してしまうのは当然ですよね。

「心配」だけじゃない！「注意する」「放置」「カギ閉める」ママリユーザーの辛辣な本音意見

二次会行くねの間違いではないですか？どこから帰っているんですか？って感じですね😅



さすがに2時間連絡取れないと、どこがでぶっ倒れていないか心配になります😢 出典：

qa.mamari.jp

どこの家に帰ったの？



って感じですね😩







次から飲みに行くなら

場所、人、時間全て残してもらいます🙋‍♀️



どーでもいいなら無視して鍵とチェーンして寝ます。←私 出典：

qa.mamari.jp

いくらでも飲んで酔っていい気になる旦那なので、ミッションないと本当連絡無いんです😇

途中で寝るとか連絡無しで二次会、キャバクラ。



前は満喫で過ごしたみたいですよ！





家に帰ってきたいなら

連絡必須で遅くなるなら場所変わる都度連絡させて、満喫泊まるならなるで必ず連絡させます。

(接待や営業マンではないのでトイレに立つ時など)



こんな便利な時代に、連絡しないならなんのための電話携帯してるの？って喧嘩してきました👍 出典：

qa.mamari.jp

自分ならあえて放置しますかね？

色々調べて不愉快なものを見つけても嫌な思いするのは自分自身なので 出典：

qa.mamari.jp

どう対応するかは、普段の夫の飲み会後の様子がカギとなっているようです。皆さん、心配していないわけではないけれど、夫の安否以外にも家のことで気がかりなこともたくさんあります。酔っ払いにかまっている暇はないのが現実かもしれまえん。



お酒は飲んでも、家庭の事や連絡を忘れるくらい飲まないでほしいですね。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）