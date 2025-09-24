「受かろうとしないこと」が秘訣？転職活動で「231社」落ち続けた男が語る、逆転の転職術【作者に聞く】
ブラック企業を退職し、ホワイトな職場を求めて転職活動を始めたじょんさん(@John25uru)。行きたい会社には採用されず、微妙に感じる会社の内定を断るうちに、気づけば231社も受けていたという。今回は、転職活動の苦労を描いたエッセイ漫画「転職編」を紹介するとともに、再就職の秘訣について話を聞いた。
■「ナッツアレルギーです」…面接でまさかの空気が冷めきったワケ
4年勤めたブラック企業を退職したじょんさん。次の職場には、「休日数が多くて残業が少ないホワイトな職場」を望んでいた。いわゆる「ワークライフバランス」を第一の軸に、残業が少ない事務職を中心に転職先を探した。しかし、なかなか採用には至らない。なかでも特に記憶に残っているのは、ナッツのメーカーの面接だという。
「実は自分、ナッツアレルギーでして…。ただ、職種的にはデスクワークだったので問題ないと思い、応募しました。面接の際に、念のため伝えておいた方がいいかなと思い、ナッツがアレルギーであることをカミングアウトしました。すると、面接官2名とも『あぁ…』という反応で、空気が冷めきりました(笑)」
結局、231社以上落ち続けたというじょんさん。採用されるために必要なことを尋ねると、「受かろうとしないことだと思います(笑)」と意外な答えが返ってきた。「『絶対にこの企業で働きたい！』と念入りに準備し、意気込んで行った志望度の高い企業の面接では、ことごとく不採用でした。逆に、『ちょっと興味あるから、とりあえず話だけでも聞いてみるか』と応募した企業には内定をいただけました」と、自身の経験を明かした。
■「おちゃめさ、かな？」…最終面接でのまさかの回答
漫画のなかで、最終面接でのやりとりも描かれている。じょんさんが「御社で働くうえで大切なことは何でしょうか？」と質問すると、面接官は「逆になんだと思いますか？」とまさかの逆質問。「主体性でしょうか？」と答えたじょんさんに対し、面接官は「それも大事ですね。あとはおちゃめさ、かな？」と返答。真面目が取り柄のじょんさんには持ち合わせていない「おちゃめさ」が原因か、後日不採用となった。
ゲームのシナリオライターに応募したらアダルトゲームだったり、面接で月給の希望額を聞かれたり、新卒らしき子とリモート面接をしたりと、さまざまな体験をしたじょんさん。彼は「自己理解をして、『自分がやりたいことや得意なこと、価値観は何かを知ること』がまず重要だと思います」と語った。
現在、じょんさんは無事にホワイト企業に就職している。
取材協力：じょん(@John25uru)
