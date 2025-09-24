笑った赤ちゃんに興奮した夫→「ねえ！」独特の表現に4900いいね「びっくりするよね」【ママリ】

赤ちゃんの変化に驚かされる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぴな🦖秋刀魚(@sun_flower2025)さんの夫のエピソードです。赤ちゃんは成長のスピードが本当に早く、毎日新しい表情を見せてくれるものですよね。夫が「めっちゃ笑った！」と寝ているぴなさんを起こしてきたそうなのですが、その喜び方が独特で反響が集まっています。

子どもの成長のスピードには驚かされますよね。特に赤ちゃんのうちは昨日できなかったことが今日できるようになっていたり、その変化は目まぐるしいものがあるのではないでしょうか。寝不足でクタクタなママやパパも我が子の成長の様子が心の支えになっていると感じることもあるかと思います。





旦那「ねぇ起きて…‼️今👶がめっちゃ笑った‼️しかもｷｬｷｬｷｬとかじゃなくてﾌﾌﾌｯって‼️人間の子みたいに‼️」

…人間の子みたいに？

ぴな🦖秋刀魚(@sun_flower2025)さんが投稿していたのは、夫がわが子を見て思わず声を上げたというエピソードです。

赤ちゃんの笑い方が普段と違うことを寝ているぴなさんを起こしてまで伝えてきたという夫。よほど驚いたのだろうなというのがわかるのですが、それにしても「人間の子みたいに」という言い方は独特ですよね。



この投稿には「ほんとにある日突然人間みたいにははははって笑うんだよな、びっくりする」というリプライがついていました。子育てしていて感動したこと・驚いたことは、育児のエピソードとしてぜひ母子手帳や日記に残しておくと記念になりそうですね。



愛情たっぷりの子育てが伝わってくる、すてきな投稿でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）