「未来のレモンサワー」の全国での数量限定発売（9月24日（水）より）を記念して9月18日（木）、ギネス世界記録に挑戦するイベントが千葉・大阪の2会場で同時開催されました。

まずメイン会場となる千葉のLaLa arena TOKYO-BAYには、約2,800名の一般ゲストが来場！ 今回のイベントではオープニングVTRが流れた後、動画クリエイターのHIKAKIN氏、はじめしゃちょー氏が登壇。HIKAKIN氏の「みんなで乾杯、ギネス世界記録チャレンジ、がんばるぞ〜！」の掛け声で、会場の熱気も高まりました。

そして約60名が来場した大阪のサテライト会場には、ゲストとして同じく動画クリエイターのデカキン氏が登壇。メイン会場とサテライト会場の約2,800人が「未来のレモンサワー」を手に持ち、「同時に飲料缶を開けた最多人数」および「オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数」の2つのギネス世界記録にチャレンジすることに。

その後、トークセッションなどを経て、ギネス世界記録の審査結果がまとまったという報告を受け、ギネス世界記録公式認定員が登場。「『オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数』『同時に飲料缶を開けた最多人数』両記録でギネスワールドレコードを更新、ギネス世界記録に認定いたします！」と発表されると、大きな歓声が。くす玉も割れ、ゲストと来場者がともに喜びを分かち合う熱気に包まれました。

はじめしゃちょー氏は、「本当に発売当時から飲ませていただいていて、ついに全国に羽ばたくということで、本当に楽しみでした！ 日本中のみなさんが飲めること、本当にうれしく思います！」とにコメント。

HIKAKIN氏は、「本当に真剣にやらないと、取れるか取れないか分からない。 みなさん、めちゃくちゃ真剣にチャレンジしていただき、ありがとうございました！ 」と感激とともにイベントを締めくくりました。

「Most people opening drink cans simultaneously」（同時に飲料缶を開けた最多人数）「Most people toasting online and in a single venue simultaneously」（オンラインと単一会場で同時に乾杯をした最多人数）の2つのタイトル

