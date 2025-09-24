今年4月の医療事故を受けて現在、分べんを休止している松本市立病院の産科について市民グループが24日、市に分べんの継続を求めました。



松本市立病院の在り方を考える会 メンバー

「お産は地元がいい」

「市立病院は松本市だけでなくて山形村・朝日村・塩尻市の方たちも皆さん頼りにしている」



松本市の伊佐治裕子副市長に松本市立病院の分べん機能の継続を求めたのは、病院がある波田地区を中心とした市民グループ、「松本市立病院の在り方を考える会」です。





松本市立病院の産科では今年4月に起きた医療事故を受けて現在、分べんを休止しています。病院は今後移転新築を予定していますが、新たな病院の実施設計業務を休止し、産科を継続するか検討を進めています。24日、市民グループの申し入れでは医療事故の検証を徹底し、再発防止策を明らかにしたうえで分べん機能を継続すること、そして、地域住民に対する説明などを求めました。松本市 臥雲義尚市長「病院局がまずこれからどうしていくのか固めたことを受けて、私に報告があると思うので、そのうえで松本市としての方針を決定していきたい」市は10月中旬をめどに方針を示す考えです。