上司にしたい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 「煉獄杏寿郎」に次ぐ、2位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、上司にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
冷静で無駄のない動きで鬼を斬る水柱・冨岡義勇。無口で無表情なためコミュニケーションが取りにくそうな印象を受けますが、主人公・竈門炭治郎と鬼になった妹・禰豆子（ねずこ）をかばい、「もし禰豆子が人を襲った場合は、腹を切ってお詫びする」と命までかける責任感の強さと優しさにあふれた寡黙な剣士です。
那田蜘蛛山（なたぐもやま）の戦いでは、大けがを負いながらも、まだ戦おうとする嘴平伊之助（はしびらいのすけ）に対し「己のけがの程度も分からない奴は戦いに関わるな」と厳しく言い放つなど、部下の身の安全を守る的確な状況判断も上司としての器を感じさせます。
回答者からは、「クールでかっこいい。声が好き。静かに淡々と部下として仕事をこなしている彼の側で一緒に仕事したい」（30代女性／富山県）、「クールで冷たい感じはするけど実は気にかけてくれそう。イケメン」（20代女性／東京都）、「怒鳴るようなタイプではないので、分からないことも丁寧に教えてくれそう。困っているときに、何も言わずに助けてくれそう」（30代男性／茨城県）、「必要以上のことは話さず近すぎない関係だけど、こちらの事情もわかってくれそうだから」（40代女性／千葉県）などの声がありました。
豪快で熱いキャラクターと鍛え抜かれた剣技で、柱の中でも一目置かれる存在の炎柱・煉獄杏寿郎。元柱の父の元で幼少期から修練に励み、「弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です」という母からの教えを守る、正義感と使命感にあふれた生きざまが多くの人を魅了しています。
1人で立ち向かった上弦の参・猗窩座（あかざ）との死闘の末、最期の場面では「柱ならば後輩の盾となるのは当然だ」「若い芽は摘ませない」「君たちを信じる」と、悲しみに暮れる炭治郎たちを励ましました。
回答者からは、「理不尽なことを言わなそうですし、しっかりと意図を伝えてくれる上司になりそう。ミスも寛大な心でフォローしてくれそう。ついていける上司です」（40代男性／福島県）、「熱く情熱を持って指導してくれそう、しかし後輩のミスとかは命をかけてでも守ってくれそう」（20代男性／北海道）、「明るく前向きで部下のモチベーションを高める力があります。責任感が強く、困難な状況でも率先して行動できるため、頼れる上司像にぴったりです」（20代男性／静岡県）、「面倒見がよく、社内の陰口など一掃してくれそうなため」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
