個人向け国債・固定5年を金利1.12％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2025年9月4日から募集開始した個人向け国債・固定5年（第174回債）の金利は「1.12％」です。今回は、個人向け国債・固定5年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.12％×1/2（半年間であるため）＝5600円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1137円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・固定5年を金利1.12％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「5600円−1137円＝4463円」となります。
参照：固定5年「第174回債」｜財務省
●少額から無理なく始められる
個人向け国債は毎月販売されており、1万円から購入可能です。まとまった資金がなくても始められるため、投資初心者でも「まずは試してみる」感覚でスタートできます。
●リスクを抑えて資産を守れる
個人向け国債は元本保証付きで、固定金利型なら購入時の金利が満期まで変わらず安定的に運用できます。株式や投資信託など値動きの大きい資産を持っている人にとっては、リスクを和らげる「安全資産」として、資産全体のバランスを取る役割を果たします。
さらに、口座を開設した金融機関が仮に破綻した場合も、元本や利子は国から直接支払われますので、安心して保有できます。
●「使う時期」が決まっている資金に適している
個人向け国債は満期（3年・5年・10年）が決まっているため、リフォーム費用や旅行資金、子や孫への援助資金など、「使うタイミングが決まっているお金」をなるべく減らさず保有したいときに向いています。
2025年7月時点では、全国に882カ所の金融機関で購入可能です。どこで買えるか詳しく知りたい方は、財務省のホームページで確認できます。
参照：全ての取扱金融機関一覧｜財務省
また、購入から1年たてば1万円単位で中途換金ができ、急な出費にも対応可能です。ただし、中途換金するときは、「直前2回分の利子×0.79685」が差し引かれる点に注意しましょう。
参照：個人向け国債｜財務省
2025年9月時点では、変動10年の金利が「1.06％」、固定5年の金利が「1.12％」、固定3年の金利が「0.93％」と、いずれも堅実な水準。リスクを抑えて投資を試したいという方にとっては、少額から検討するには有効な選択肢となるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
まとめ個人向け国債は、「元本保証」「少額から購入可能」「最低金利が保証される」という安心感が大きな魅力です。さらに、金融機関が破綻しても国が責任を持って元本や利子を支払う仕組みがあるため、投資初心者でも不安なく始められます。
2025年9月時点では、変動10年の金利が「1.06％」、固定5年の金利が「1.12％」、固定3年の金利が「0.93％」と、いずれも堅実な水準。リスクを抑えて投資を試したいという方にとっては、少額から検討するには有効な選択肢となるでしょう。
