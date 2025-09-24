まるで絵本の中！ ハウステンボスの新アトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」
ハウステンボスに新しくオープンした「ミッフィーのドリームストーリーブック」を体験してきました。ミッフィー好きには絶対おすすめ！ ですが、それほどミッフィーを知らなくても十分楽しめるアトラクションです。
【場所】ミッフィー・ワンダースクエア
【制限】なし
【所要】約30分
アトラクションのお楽しみポイントを8つ紹介します。ウォークスルー型の体験没入アトラクションなので、アトラクションで登場するシーン順に解説しますね。
【写真で追体験】ミッフィーの絵本の中へ！ ワクワクが止まらないフォトギャラリー
「ミッフィーのドリームストーリーブック」、かなりおすすめです。フォトブックを作るかどうかは、あとで決められるので、とりあえず所定の場所で写真を撮っておきましょう。もちろん、自分のカメラでの撮影もOKです。
ハウステンボスでは、同じ日に「エアクルーズ・ザ・ライド」もオープン。大画面の高精細映像で楽しむ空の旅を体験できます。
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
TEL：0570-064-110（ハウステンボス総合案内ナビダイヤル）
料金：【1デイパスポート】大人7600円／中学・高校生6600円／小学生5000円／4歳以上未就学児3800円／3歳以下無料／65歳以上5900円 ※ほかチケット各種あり
営業時間：10〜21時（土曜は〜22時）※最終入園は閉園1時間前
定休日：無休
アクセス：JR長崎駅から約1時間30分／長崎空港から西肥バスで約1時間30分
(c) Mercis bv
(文:佐々木 隆（遊園地 ガイド）)
【1】ここはミッフィーお気に入りの図書館ウォークスルー型のアトラクションには全部で10のシーンがあります。最初の待機エリアもミッフィーのお気に入りの本ばかりを集めた図書館のようなイメージ。ミッフィーの絵本のほか、海外の本の背表紙がズラリと並んでいます。
【2】ソファーで本を読んでいるミッフィーが次の部屋では、緑色のソファーに座ってミッフィーが本を読んでいます。後ろの壁や扉の辺りに映像が現れるのでお楽しみです。うさこちゃんたちが扉からのぞいていたら「そろそろ扉を開けて次の部屋へ」という合図です。
【3】「うさこちゃんの ゆめ」は？次は絵本「うさこちゃんの ゆめ」がモチーフの部屋。夜空の流れ星にのったミッフィーたちがいます。この絵本のときにはメラニー（うさこちゃんの文通友達）ではなく“茶色のうさぎの女の子”が登場しました。
【4】おかしやジュースがいっぱいの部屋次の部屋のモチーフは絵本「おかしのくにの うさこちゃん」で、おかしやジュースがいっぱいなのです。キャンディがどんどん降ってきたり、大きなケーキとスプーン、ジュースとミッフィーといったフォトスポットが盛りだくさんです。
【5】「ゆきのひの うさこちゃん」は？かなり愉快な写真を撮れるのが、絵本「ゆきのひの うさこちゃん」をモチーフにした部屋。雪だるまや、寝転がれるボールプール、スキーやソリ、後半にはシャボン玉も登場します。さまざまなポーズでいい写真を残しましょう。
【6】いろいろな動物がいる部屋で絵本「くまのぼりす」をモチーフにした通路を抜けると、絵本「うさこちゃんの どうぶつえん」がモチーフの部屋。ここには動物がいっぱいです。ぞう、さる、きりん、かめ。さらにプロジェクションで、オウム、ライオン、しまうま、カンガルーも出てきますよ。一番賑やかな部屋です。
【7】ミッフィーと一緒に空を飛ぶ!?絵本「ぼりす そらをとぶ」がモチーフの通路を抜けると、バルーンと大きなカゴがある部屋。ミッフィー、メラニー、ダーン、ボリスのカゴがあり、4人くらいの集合写真を撮るのに最適。また、プロジェクションでアンクルパイロットも登場します。
【8】世界に一つだけの絵本を作る！アトラクション体験中、所定のアイテムを利用して、自分だけの絵本を作るための写真も撮影できます。写真は撮ってもらえるので、あとで、お気に入りを選ぶだけ。その写真をはめ込んだ“世界に一つだけの絵本”は後日送ってくれます。料金は5400円＋送料。
