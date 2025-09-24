【YSL BEAUTY】ロゼが纏う新生マット♡「ザ スリム リップスティック」誕生

YSL BEAUTYから、アイコニックなマットリップがリニューアルして登場します。BLACKPINKのロゼが纏う「YSL ザ スリム リップスティック」は、高発色で軽やかなつけ心地を実現した“ミニマルマット”。クチュールから着想を得た新しいフォーミュラとデザインで、私たちの唇をもっと自由に、美しく彩ります♡

高発色と軽やかなつけ心地

新しい「YSL ザ スリム リップスティック」は、ひと塗りで大胆に発色し、クチュールファブリックのように唇へなじむテクスチャーが特徴。

まるで素肌の一部のように密着し、長時間*美しいカラーをキープします。軽やかで快適なつけ心地なので、毎日のメイクにもぴったりです。

＊YSL調べ。個人差があります。

ナヨンがミューズ！新カラコンブランド『eyestar』登場♡

潤いを与えるコンフォートマット

マットリップにありがちな乾燥感を解消するため、セラミドや植物由来成分を配合。

しっとり潤うのにベタつかず、自然なマット感を演出。乾燥しやすい季節にも使いやすく、唇をやさしくケアしながら美しい発色を楽しめます。

＊整肌成分(セラミドNP) ＊整肌成分(カニナバラ果実エキス、水添ホホバ油)

豊富な10色展開で個性を表現

価格：7,040円（税込）



今回登場する新色は全10色。パリの夜やマラケシュの光など、ムッシュ イヴ・サンローランの人生や記憶に着想を得たクチュールカラーが揃います。代表的なカラーは以下の通りです。

1977 ピンク ボヤージュ：モダンで華やかなピンク

1988 ヌード アトリエ：シックで洗練されたピンクヌード

1936 ファイアリー エラ：深みのあるテラコッタレッド

1966 ルージュ リブレ：自由を象徴する鮮烈なバーントレッド

他にも個性豊かな全10色が揃い、なりたい自分を表現できます♪

発売日：2025年10月3日(金) 全国発売／2025年9月24日(水) 公式オンラインブティック・表参道フラッグシップ先行発売

唇に宿す、自分だけのクチュール

新しく生まれ変わった「YSL ザ スリム リップスティック」は、色彩・質感・デザインのすべてが洗練された一本。

高発色でありながら軽やかで潤いも感じられる心地よさは、日常にも特別なシーンにも寄り添います。ロゼが体現するように、纏うだけで自分らしさを解き放つリップ♡

この秋、あなたの個性を輝かせる運命のカラーに出会ってみませんか？