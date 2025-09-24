Image: James Pero / Gizmodo US

先週（9/17、18）開催されたMetaのカンファレンスMeta Connect 2025。そこで期待通り発表されたのは、スマートグラスの新モデル2種、Ray-BanコラボモデルとOakleyコラボモデルです。

米Gizmodoが、Metaが大ヒットと絶賛したRay-Banコラボの第2世代を触ってきました。以下、初めましての感想レビューです。

Meta Ray-Banの初代スマートグラスを持っているのですが、これを見る人ほぼ全員が質問してくることがあります。それは、AI機能でもカメラでもオーディオでもなく、「それってスクリーンあるの？ 何が見えてるの？」です。この質問についに「あるよ！」と答えられるようになったのが今回の第2世代。

Meta Connect 2025で発表されたRay-Ban Display。名前そのままスクリーンがあるのが最大の特徴です。昨今、スマートスピーカーからイヤホンの充電ケースまで、ありとあらゆるところにスクリーンが乗っかってきているので、メガネのスクリーンはまさに待望。HUD、ヘッドアップディスプレイです。ただ、先に言っちゃうと、このスクリーンでなんでも完結するレベルにはまだないのですが。

フルカラーディスプレイ

Image: James Pero / Gizmodo US

一部噂ではモノクロ説もありましたが、フルカラーで搭載されたスクリーン。アプリの通知やナビ、画像、動画を映し出すことができます。

ビジュアル機能もあるスマートグラスをどう思うかは個人の自由ですが、スクリーンはあったほうが正解。スマートグラスなんですから、オーディオ機能のみでいいはずがないのです。目の前に浮かぶようにスクリーンが現れたら（目が慣れるのに1分くらいかかりました）、リストバンドMeta Neural Bandの出番です。

Meta Neural Band

Image: James Pero / Gizmodo US

Meta Neural Bandとは、Metaが研究してきた表面筋電位検査（SEMG）技術を細めのリストバンドサイズに落とし込んだもの。これが、手の動き（電気信号）、つまり指でつまむとかスクロールとかタップとかを読み、スマートグラスに伝えます。

最初にリストバンドで操作すると聞いたときは、邪魔そうだな、目立って嫌だなと思っていましたが、実際つけるとそうでもない。軽いし、いい意味で地味です。ちなみに、装着感はスマートグラス本体もよし。初代より分厚く、10g（スクリーン分）重くなっているものの、かけ心地は悪くありません。

本体＆リストバンドともに装着感がいいのはもちろん、バンドをつけての操作はけっこう直感的でわかりやすいし、何より反応がいい！ 親指と人差し指でのつまむ操作で選択、親指と中指でつまむと戻る、スクロールは握った手をマウスに見立てて親指でスリスリ。Apple Vision ProやQuest 3と少し通じるところがあります。

これ、実際やってみると、そのスムーズさが魔法みたいで楽しく感じます。動きによって多少のバラつきはありますが、全体的にはよしと言えるレベルのレスポンス。あとは時間の問題で、どんどんよくなっていくし、ユーザー自身も操作に慣れていくでしょう。

現時点ではまだ使えない機能もありますが、ハンドライティング機能（デモは見せてもらえました）や動画撮影のハイパーラプスはきたらすぐに使ってみたい機能。

実際の使い心地

Image: James Pero / Gizmodo US

実際、スマートグラスを使うとなると、やはり多くの人はカメラが気になるはず。撮影も指と手首で操作が可能。指を合わせて手首を捻るような操作をするとズームされるのですが、やっぱりこれも魔法みたいで楽しい。

動画撮影がアップグレードして、60fpsで画質1080pが可能。なにより3K撮影（現時点では30fps制限あり）が可能。初代Meta Ray-Banでサイクリングの動画撮影をよくやっていたので、シンプルにうれしいアプデです。ハンズオン・デモタイムのあと、レビュー用に持ち帰ったスマートグラスで帰宅中もにろいろ撮ってみました（動画撮影はまだ試せてない）。以下の犬、スマートグラスで撮影しました、かわいい。

Image: James Pero / Gizmodo US

3K動画が撮影できるようになったからか、本体の容量が4GBから32GBへ増えているのもよし。

カメラ以外には、スクリーンを活用したナビ機能がよかった。地図がスマートグラスに表示されますが、これがシャープで明るくて視認性良好でした。屋外でも問題なし。とはいえ、あくまでデモ会場での体験だったので、どれだけ調整が入ってたのかなと疑う気持ちもちょっとありますけど。

ナビ発動中に移動スピードが速いと認識されると、スクリーン注視してると危ないぞ的な警告がでます。ヘッドアップディスプレイが、歩行中・チャリ中にどれだけ意識を持っていく（危ない）のか、フルレビュー時に検証したいと思います。

動画通話も気になる機能。通話相手がスクリーンの右上に表示されます。これのおもしろいところは、相手にユーザーの視点（POV）を見せられること。つまり、スマートグラスをかけている人が見ている風景を通話相手も見ることができるのです。通常の通話ならお互いの顔が見えるのがベストなわけですが、場合によってはPOVもいいよね（代理ショッピングのときよさそうです）。

そのほか、リアルタイム翻訳＆文字起こし（スクリーンに照射）もあり、これは言語だけでなく多くの人のアクセシビリティを向上させそうな気がします。リアルタイム翻訳は体験会では試せなかったので、あとでゆっくりレビューしたい機能。周辺の会話まで拾ってしまうのでは？と気になったのですが、Metaいわくビームタイプのマイクは、ユーザーが見ている相手にフォーカスして声を拾うとのこと。

バッテリー持ちのよさも魅力で、初代から2倍（8時間から16時間）。ケースのバッテリーも増強されており、追加バッテリーは初代の32時間から48時間へアップ。

Metaスマートグラス初のスクリーン搭載と前評判で期待が大きかったものの、一番着目すべきはスクリーン搭載で必須になった操作をするリストバンドのNeural Band。これが業界のゲームチェンジャーとなりそうな予感がしています。