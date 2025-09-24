香川に「ポケモンセンター」誕生へ！ 伝統文化をイメージしたピカチュウ＆ヤドンの記念グッズなど展開
ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターカガワ」が、10月24日（金）から、香川・高松市にある丸亀町グリーン1階にグランドオープンする。
【写真】うどんを持ったピカチュウが登場！ グランドオープン記念グッズ詳細
■オープン記念の企画も実施
今回オープンする「ポケモンセンターカガワ」は、リラックスした様子のピカチュウとヤドンが出迎える広々とした店内で、ショッピングや四国初のポケモンカードステーションなどが楽しめる『ポケモン』のオフィシャルショップ。
グランドオープン初日からは記念グッズが登場し、本店舗のシンボルであるピカチュウとヤドンをモチーフにした「ぬいぐるみ」をはじめ、香川を代表するうどんの食文化をイメージした「うどん桶」や「醤油差し タッツー」などがそろう。
また、香川を代表する伝統文化にまつわるグッズも用意。鮮やかな赤色の和紙で作られた「讃岐提灯」と「丸亀 竹うちわ」には、地元の熟練した職人たちによる手作業でヤドンの顔が大きく描かれており、手作りならではの素材の温かみや高級感が堪能できる。
さらに、グランドオープンを記念して全国の「ポケモンセンター」では「ピカッとこはるびよりやぁんキャンペーン」を開催。手持ちの『Pokemon LEGENDS Z−A』に特別なヤドンがプレゼントされるほか、ミニアトラクションや、雨の日のステッカー配布などが行われる予定だ。
