¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê(73)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼!(49)¤È¤Îà¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¤ÈºÆ²ñ¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÎÍÍ¤Ê2¿Í¤¬¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÈÍ·¤Ö¸á¸å¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¸Î¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤µ¤ó¤ÎµðÂç¤Ê¼Ì¿¿¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë»£±Æ¡£Â·¤¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×Æþ¤ê¤Îº°¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÍ·¤Ó¿´! ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¥Þ¥¸¤Ç¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥ì¥¢¤Ê¤ª¼Ì¿¿!! ¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤â¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¤Í!¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡¡¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£