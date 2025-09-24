À¤³¦Î¦¾å¤Ë»É·ã¡Ä56ºÐ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£½÷Í¥à¾®4±¿Æ°²ñ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê1°ÌáÈëÂ¢¼Ì¿¿¸ø³«¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥©¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê°ì°Ì¡¡¾¼ÏÂ¤Ê±¿Æ°²ñ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀéÆ²¤¢¤¤Û¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢²û¤«¤·¤Î¤ªÊõ²èÁü¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Î¦¾åÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¡¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÃæ³Ø¤ÇÎ¦¾åÉô¤À¤Ã¤¿»ä¡ÄÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¡Â¿Ê¬¤Þ¤À³«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÒ¶ù¤«¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»ä¡¡¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê°ì°Ì¡¡¾¼ÏÂ¤Ê±¿Æ°²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î±¿Æ°²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥©¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÆ²¤Ï1990Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢91Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÄ¹ºê¾°»ÒÌò¡¢93Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó) ÂçÄÐÂô»ÒÌò¤Ê¤É¤Ç½Ð±é¡£90Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£