前橋市の小川市長が部下である市の幹部職員の男性とラブホテルに通っていたという一部報道を受けて２４日夜、前橋市役所で市長が臨時の記者会見を開きました。

「多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。私が特定の職員と複数回、ホテルに行ったことは間違いありません。男女の関係はありませんが誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」（前橋市・小川晶市長）

「ＮＥＷＳポストセブン」は２４日夕方、前橋市の小川市長が部下である市の幹部職員の男性と複数回、ラブホテルに通っていたと報じました。

臨時の記者会見はこの報道を受けて開かれたもので、会見で小川市長は、「ホテルに行ったことは間違いありません」と認めたうえで、「人目を気にせず話ができる場所としてホテルはどうかということになり仕事に関する相談などに乗ってもらっていた。」などと説明しました。

「ＮＥＷＳポストセブン」の報道によりますと、小川市長は独身ですが、幹部職員の男性には妻がいて、市長も男性に家庭があることを知っていたということです。