25日（木）の天気

北日本では荒れた天気となり、九州南部では明け方にかけて大雨となる恐れがあります。

●西日本・沖縄

九州・中国・四国を中心に雨が強まるでしょう。朝にかけてがピークで、九州では非常に激しい雨の降る恐れがあります。夜には雨の止むところが多くなりそうです。最高気温は福岡や熊本で32℃など蒸し暑くなるでしょう。

●東日本

日本海側を中心に雨で、新潟では夕方以降激しい雷雨となるところがあるでしょう。東海や関東の太平洋側は晴れ間がありそうです。日中は26℃〜29℃の見込みです。

●北日本

北海道は昼すぎにかけて激しい雨が降り、風も強まるでしょう。東北の日本海側でも雨が強まり、大雨のおそれがあります。朝は24日（水）ほど冷えませんが、日中は24日より気温が低く、盛岡は20℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

天気は秋らしく周期的に変わるでしょう。26日（金）・27日（土）は各地で晴れますが、28日（日）・29日（月）は再び広く雨が降りそうです。高知や鹿児島ではまだ真夏日になる日が多くなるでしょう。

●新潟〜名古屋

26日（金）は新潟で雨が残りますが、晴れるところが多く、関東や東海で真夏日が復活するでしょう。東京は32℃、甲府、名古屋では33℃まで上がりそうです。28日（日）・29日（月）は曇りや雨となるでしょう。

●旭川〜福島

北海道では26日（金）も雨の降るところがありますが、27日（土）にかけて晴れ間の出るところが多くなるでしょう。来週は旭川で一桁の冷え込みが予想されます。各地で朝晩と昼の気温差が大きくなりそうです。