アメリカのトランプ大統領が2期目の就任後、初めて国連総会で演説しました。地球温暖化対策について「世界史上最大の詐欺」と主張し、国連批判を繰り返しました。

◇

世界各国の首脳たちを前に…また、ほえました。

トランプ大統領

「国連は我々のために存在していない」

「あなた方の国は地獄へ向かっている」

「国連が私にくれたものは2つ。動かないエスカレーターと作動しないプロンプター（原稿を表示する機械）だ」

■エスカレーターが突然…演説でもトラブル

それは、演説が始まる直前のことでした。

世界193か国が加盟。そのトップらが集う、国連総会。各国の首脳らが続々とエントランスを抜け…。エスカレーターに乗って中へ入ります。

トランプ大統領は、メラニア夫人と登場。すると…エスカレーターが突然ストップ。結局、歩いて登ることに。

トランプ大統領

「エスカレーターが壊れた」

◇

演説でもトラブルが…。しゃべり始めた直後のことでした。

原稿を表示する「プロンプター」と呼ばれる機械が故障していることに気づき、このように述べました。

トランプ大統領

「プロンプターなしでスピーチしてもかまわない。なぜなら（プロンプターが）機能してないから」

「ただ言えるのは、このプロンプターを操作している人は大変なことになるだろうということ」

■「史上最大の詐欺」温暖化対策を批判

相次いでトラブルに見舞われたトランプ氏。

およそ1時間に及んだ演説では、“自画自賛”と“国連批判”を繰り返しました。

トランプ大統領

「私は7つの戦争を終結させた。しかし国連からは（終戦）合意に向けて、支援を申し出る電話は一本もなかった。国連から得たのは。途中で止まるエスカレーターだけ。メラニアが健康でなければ転ぶところだった」

「国連が私にくれたものは2つ。動かないエスカレーターと作動しないプロンプター（原稿を表示する機械）だ。とても感謝している」

特に強く批判したのは、国連が推進してきた地球温暖化対策について。

トランプ大統領

「これは史上最大の詐欺だ」

「1920年から30年を振り返ると（国連は）『地球寒冷化が世界を滅ぼす』と主張していた」

「地球温暖化も地球寒冷化ももう終わりだ。国連や多くの機関が悪意をもって行った予測は全て間違っていた」

「この地球温暖化対策詐欺から脱却しなければ、あなた方の国は破綻する。私は予言が本当に得意だ」

最後に、世界へこう呼びかけました。

トランプ大統領

「今この瞬間から私たちは流れを変える。自国をより良くより安全により美しくする。世界に神の祝福を。ありがとう」

拍手をしなかった国も…。

国連の在り方が問われています。